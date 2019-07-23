Yer, Balıkesir...

Alınan bilgiye göre, Narlı Mahallesi Mıhlı mevkisinde bulunan halk plajında Yüksel K. ile İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kadir Ozan Yüce arasında şezlong kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüksel K. ve Kadir Ozan Yüce, birbirlerine tabancayla ateş etti. Kavgada, Yüksel K. Yüce ile o sırada bölgede bulunan Mehmet Ç, yaralandı.

Yaralılardan Yüce, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, Mehmet Ç. ise Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan Yüksel K'nın içinde bulunduğu ambulansı, söz konusu yaralının bir yakını şoför koltuğuna oturarak hastaneye götürmek istedi. Bir süre ilerleyen ambulans daha sonra sağlık görevlilerine teslim edildi.

Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.