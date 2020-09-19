Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Balıkesir
AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Şeytan Sofrası’nın eteklerinde bulunan Hakkıbey Yarımadası’nda çıkan orman yangını nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekipler güçlükle müdahale ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
GÜNDEMİstanbullular bu yollara dikkat!
Afyonkarahisar'da 23 asker karantinaya alındı
GÜNDEM23 askere karantina uygulaması
Kovid-19lu komşuya ziyaret hem sağlığından hem de parasından etti
GÜNDEMKorona hastasına para cezası
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na mesafeli nikah
GÜNDEMAnkara Cumhuriyet Başsavcısı’na mesafeli nikah
Düşen çocuğuna müdahale edip şefkatle sarılacağı yerde tokat attı!
GÜNDEMBu nasıl baba?
Bitlist'e jandarma ekipleri 865 paket kaçak sigara ele geçirdi
GÜNDEMJandarma ele geçirdi
Çılgın Sayısal Loto 19 Eylül 2020 - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama
GÜNDEM19 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu
Üniversiteler açılacak mı? Hangi üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK'ten açıklama
GÜNDEMÜniversiteler açılacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuna kadar sürdüreceğiz
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuna kadar!
Bekçi alımı başvuruları ne zaman 2020? 400 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEMBekçi alımı başvuruları ne zaman 2020

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X