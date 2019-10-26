Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Murat Şener
Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil (Dk. 72 Abdülkadir Kayalı),Aly Malle (Dk. 64 Otoo),Kethevoama, Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran, Glumac, Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Celal Emir Dede)
Adanaspor: Karacic, Enes Yasin Akyol, Kağan Söylemezgiller, Serdar Bingöl, Özgür Özdemir, Ahmet Dereli, Eren Keleş (Dk. 41 Marvin Sinan Büyüksakarya),Utku Şen (Dk. 69 Özkan Taştemur),Bagayoko, Furkan Özçal (Dk. 6 İrfan Can Eğribayat),Renan Souza
Goller: Dk. 14 Okan Alkan, Dk. 22 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 59 Mrsic (Balıkesirspor)
Kırmızı kart: Dk. 4 Karacic ( Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Glumac (Balıkesirspor),Dk. 51 Serdar Bingöl, Dk. 86 Ahmet Dereli (Adanaspor)
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