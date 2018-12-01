Balıkesirspor Baltok, Spor Toto 1. Lig’in 14. hafta karşılaşmasında sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.
Balıkesirspor Baltok: Andreja Vukovic, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Tomislav Glumac, Bülent Cehavir, Cumali Bişi, Furkan Çil (Mehmet Boztepe dk. 77), Nizamettin Çalışkan (Foxi dk. 90+2 ?), Mahatma Otoo, Sedat Şahintürk (Muhammed Ali Doğan dk. 77), Abdulkadir Özgen
Yedekler: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Cüneyt Köz, Steve Beleck
Teknik Direktör: Giray Bulak
Denizlispor: Adam Stachowiak, Alperen Babacan, Taha Can, Abdulkerim Bardakçı, Ziya Alkurt, İsmail Aissati, Mehmet Akyüz (Gökhan Süzen dk. 90+1), Recep Niyaz (Burak Altıparmak dk. 84 dak. ?), Deniz Vural, Burak Çalık
(Muhammed Himmet Ertürk dk. 69 ), Kerem Can Akyüz
Yedekler: Asil Kaan, Furkan Şeker, Cenk Güvenç, Mehmet Taş
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Sarı kartlar: Muhammet Himmet Ertürk, Burak Altıparmak (Denizlispor)
MAÇTAN POZİSYONLAR
6. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Furkan Çil'in ceza sahası üzerinden şutunda top üstten auta çıktı.
17. dakikada Sedat'ın pasında topla buluşan Abdulkadir’in şutu defansa da çarparak kaleci Stachowiak’da kaldı.
22. dakikada Bülent Cevahir'in ceza sahasına ortasında top kale direğine çarparak auta gitti.
48. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Nizamettin Çalışkan'ı ceza sahasından şutunda top Stachowiak’da kaldı.
60. dakikada Sedat Şahintürk’ün ceza sahası üzerinden attığı şut kale direğine çarparak dışarı gitti.
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