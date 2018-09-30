Giray Bulak yönetimindeki Balıkesirspor Baltok, 7. hafta mücadelesinde Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda Mustafa Alper Avcı'nın çalıştırdığı Altay'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk bölümünde iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

43. dakika oynanırken Uğur Aygören attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Altay, aradığı golü 61. dakikada buldu. Konuk ekipte Marco Paixao, attığı golle skoru eşitledi.

Bu golden sadece 7 dakika sonra Balıkesirspor Baltok bir kez daha öne geçti. Mahatma Otoo, 68. dakikada skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Balıkesirspor Baltok, bu sezonki ikinci galibiyetini, Altay ise ikinci mağlubiyetiin aldı.

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