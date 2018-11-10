Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, ligin lideri Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı. Balıkesirspor'un gollerini 26. dakikada Nizamettin Çalışkan, 89. dakikada Oğuz Yılmaz ve 90. dakikada Abdulkadir Özgen kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 59. dakikada Mert Nobre'nin ayağından geldi.

Balıkesirspor Baltok bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan Gençler ise 31 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Balıkesirspor Baltok: 3 - Gençlerbirliği: 1

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 84 Foxi), Furkan Çil (Dk. 72 Muhammed Ali Doğan), Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk (Dk. 90+1 Cüneyt Köz), Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yasin Pehlivan (Dk. 42 Bekir Yılmaz), Ahmet İlhan Özek (Dk. 84 Nadir Çiftçi), Sessegnon, Mert Nobre (Dk. 77 Deniz Yılmaz), Dos Santos, Arnason, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Da Silva

Goller: Dk. 26 Nizamettin Çalışkan, Dk. 89 Oğuz Yılmaz, Dk. 90+3 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Dk. 59 Mert Nobre (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 41 Otoo, Dk. 58 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), Dk. 53 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)

Hakemler: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Cemil Tunç

MAÇTAN POZİSYONLAR:

26. dakikada Abdulkadir’in ceza sahası içinden attığı pası Nizamettin Çalışkan plase ile ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada ceza sahası içinde Furkan Çil, Stephane Sessegnon'a yaptığı faule hakem sarı kart göstererek penaltı verdi. Penaltıyı Mert Nobre kullandı. Vukovic'in sağından top fileler ile buluştu. 1-1

89. dakikada ceza sahasına ortalanan topu Oğuz Yılmaz filelere gönderdi. 2-1

90+2. dakikada Balıkesirspor Baltok atağında Abdulkadir Özgen topu fileler ile buluşturdu. 3-1









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