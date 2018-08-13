Balıkesirspor Baltok, Spor Toto 1. Lig’in ilk hafta maçında sahasındaki zemin bakımı nedeniyle Spor Toto Akhisar Stadı’nda ağırladığı rakibi Altınordu ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Bu sonuçla iki takım da sezona 1'er puanla başladı.



MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Altınordu atağında rakiplerinden sıyrılan Mehmet Murat’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

32. dakikada Oğulcan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kemal’in sert vuruşunda kaleci Vukovic son anda uzanarak meşin yuvarlağı elleriyle kontrol etti.

37. dakikada Muhammet Mert’in sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Kemal’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarıya gitti.

64. dakikada Balıkesirspor Baltok atağında Sedat’ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Beleck, meşin yuvarlağı hemen önündeki Muhammed Ali’ye bıraktı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda top kale direğinin hemen üstünden dışarıya çıktı.

90+1. dakikada Sedat'ın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Abdulkadir'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya gitti.



STAT: Spor Toto Akhisar Stadı

HAKEMLER: Burak Şeker, Kemal Mavi, Ali Can Alp

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Cüneyt, Bülent, Okan, Cumali, Furkan (Uğur dk. 58), Nizamettin (Muhammed Ali dk. 58), Sedat, Otoo, Beleck (Abdulkadir dk. 84), Oğuz

YEDEKLER: Asil Kaan, Mehmet, Foxi, Doğa

TEKNİK DİREKTÖR: Giray Bulak

ALTINORDU: Erce, Hasan, Sinan, Yusuf, Berkay, Oğulcan (Serdar dk. 84), Muhammet Mert (David Kılınç dk. 67), Anıl (Enes dk. 55), Hüseyin, Mehmet Murat, Kemal

YEDEKLER: Erhan, Sefa, Ali, Recep

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Eroğlu

SARI KARTLAR: Cumali (Balıkesir Baltok), Kemal (Altınordu)

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