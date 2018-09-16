Balıkesirspor - Ümraniye maçı ne zaman?

Balıkesirspor ve Ümraniye, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 5 puanlı Balıkesirspor 11. sırada bulunuyor, Ümraniye 6 puana sahip ve 8. sırada. Balıkesirspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Ümraniye, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 808 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Balıkesirspor kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.10, Ümraniye sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Balıkesirspor son haftadaki Manisaspor müsabasında 4-1 kazandı.

Ümraniye, Samsunspor karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Balıkesirspor, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 3 gol yedi.

Ümraniye, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ümraniye 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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