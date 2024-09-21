‘Balina’ ikinci sezonu 18 Ekim'de açıyor

Zorlu PSM ve Free Stage ortak yapımcılığı ile Samuel D. Hunter’ın aynı isimli oyunundan uyarlanarak ilk kez geçtiğimiz sezon Türkiye tiyatro sahnesine taşınan “Balina” oyunu tiyatroseverlerle Zorlu PSM’de buluşmaya devam ediyor.

Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in büyüleyici performansıyla dikkat çeken oyunun yeni sezon ilk gösterimleri 18-19 Ekim’de matine-suare olarak gerçekleştirilecek. İbrahim Çiçek’in yönettiği, bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesinin anlatıldığı Balina oyunu sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde devam edecek. Oyunun biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.