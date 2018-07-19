Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre 20-21 Temmuz tarihlerinde Stara Zagora kentinde yapılacak şampiyonada mücadele edecek milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
ERKEKLER
100 metre: Yiğitcan Hekimoğlu, Aykut Ay
200 metre: Yiğitcan Hekimoğlu, Fatih Aktaş
400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş
800 metre: Levent Ateş, Muhammed Mustafa Helvacı
1500 metre: Süleyman Bekmezci, Mehmet Çelik
3 bin metre: Ramazan Özdemir, Aykut Taşdemir
5 bin metre: Sezgin Ataç, Ayetullah Belir
110 metre engelli: Batuhan Buğra Eruygun, Mikdat Sevler
400 metre engelli: Batuhan Gökgöz
3 bin metre engelli: Turgay Bayram, Muhammed Çelebi
Yüksek atlama: Alperen Acet
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
Uzun atlama: Alper Kulaksız, Muammer Demir
Üç adım atlama: Mert Çiçek
Gülle atma: Osman Can Özdeveci, Murat Gündüz
Disk atma: İrfan Yıldırım
Çekiç atma: Eşref Apak, Özkan Baltacı
Cirit atma: Ümmet Değermenci
Dekatlon: Ahmet Mustafa Yılmaz
4×100 metre: Kayhan Özer, Yiğitcan Hekimoğlu, Aykut Ay, Fatih Aktaş, Ertan Özkan
4×400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Abdullah Tütünci, Ahmet Kasap, Batuhan Gökgöz
KADINLAR
100 metre: Elif Polat, Edanur Kılıç
200 metre: Derya Yıldırım, Burcu Erdemir
400 metre: Derya Yıldırım, Zeynep Baş
800 metre: Damla Çelik, Hatice Ünzir
1500 metre: Damla Çelik, Hatice Ünzir
3 bin metre: Fatma Arık
5 bin metre: Fatma Demir, Emine Hatun Tuna
100 metre engelli: Özge Soylu, Şevval Ayaz
400 metre engelli: Elif Gören, Emel Şanlı
3 bin metre engelli: Sümeyye Erol, Fatma Demir
Yüksek atlama: Esmanur Alkaç, Rümeysa Ökdem
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan, Mesure Tutku Yılmaz
Uzun atlama: Tuğba Aydın
Üç adım atlama: Esra Yılmaz, Tuğba Aydın
Çekiç atma: Zeliha Uzunbilek
4×100 metre: Elif Polat, Edanur Kılıç, Burcu Erdemir, Şevval Ayaz, Emel Şanlı
4×400 metre: Elif Gören, Emel Şanlı, Derya Yıldırım, Zeynep Baş, Edanur Kılıç, Burcu Erdemir
Heptatlon: Ezgi ŞayirGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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