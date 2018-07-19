Öne Çıkanlar
Balkan Atletizm Şampiyonası
Diğer
Haberler > Diğer

Balkan Atletizm Şampiyonası için Milli atletler Bulgaristan'da

70. Balkan Atletizm Şampiyonası, 20-21 Temmuz tarihlerinde Stara Zagora kentinde yapılacak. Bulgaristan'ın ev sahipliğinde organize edilecek 70. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kafilesi, Bulgaristan'a gitti

19 Temmuz 2018 Perşembe, 12:25:25 | Güncelleme:

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre 20-21 Temmuz tarihlerinde Stara Zagora kentinde yapılacak şampiyonada mücadele edecek milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

ERKEKLER 

100 metre: Yiğitcan Hekimoğlu, Aykut Ay

200 metre: Yiğitcan Hekimoğlu, Fatih Aktaş

400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş

800 metre: Levent Ateş, Muhammed Mustafa Helvacı

1500 metre: Süleyman Bekmezci, Mehmet Çelik

3 bin metre: Ramazan Özdemir, Aykut Taşdemir

5 bin metre: Sezgin Ataç, Ayetullah Belir

110 metre engelli: Batuhan Buğra Eruygun, Mikdat Sevler

400 metre engelli: Batuhan Gökgöz

3 bin metre engelli: Turgay Bayram, Muhammed Çelebi

Yüksek atlama: Alperen Acet

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Uzun atlama: Alper Kulaksız, Muammer Demir

Üç adım atlama: Mert Çiçek

Gülle atma: Osman Can Özdeveci, Murat Gündüz

Disk atma: İrfan Yıldırım

Çekiç atma: Eşref Apak, Özkan Baltacı

Cirit atma: Ümmet Değermenci

Dekatlon: Ahmet Mustafa Yılmaz

4×100 metre: Kayhan Özer, Yiğitcan Hekimoğlu, Aykut Ay, Fatih Aktaş, Ertan Özkan

4×400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Abdullah Tütünci, Ahmet Kasap, Batuhan Gökgöz

KADINLAR 

100 metre: Elif Polat, Edanur Kılıç

200 metre: Derya Yıldırım, Burcu Erdemir

400 metre: Derya Yıldırım, Zeynep Baş

800 metre: Damla Çelik, Hatice Ünzir

1500 metre: Damla Çelik, Hatice Ünzir

3 bin metre: Fatma Arık

5 bin metre: Fatma Demir, Emine Hatun Tuna

100 metre engelli: Özge Soylu, Şevval Ayaz

400 metre engelli: Elif Gören, Emel Şanlı

3 bin metre engelli: Sümeyye Erol, Fatma Demir

Yüksek atlama: Esmanur Alkaç, Rümeysa Ökdem

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan, Mesure Tutku Yılmaz

Uzun atlama: Tuğba Aydın

Üç adım atlama: Esra Yılmaz, Tuğba Aydın

Çekiç atma: Zeliha Uzunbilek

4×100 metre: Elif Polat, Edanur Kılıç, Burcu Erdemir, Şevval Ayaz, Emel Şanlı

4×400 metre: Elif Gören, Emel Şanlı, Derya Yıldırım, Zeynep Baş, Edanur Kılıç, Burcu Erdemir

Heptatlon: Ezgi Şayir

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.