Önce Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde, ardından Bosna Hersek'te 5,4 ve son olarak Yunanistan'da 5,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerde çok sayıda insan yaşamını yitirirken, pek çok bina da hasar aldı. Bu depremlerin arkasından birçok kişi "Bu depremler Türkiye'yi de etkiler mi" diye sordu.

Habertürk TV'de Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ve Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Balkanlar'da arka arkaya meydana gelen depremleri değerlendirirken, Türkiye'ye olası etkilerini anlattı.

"EN AKTİF FAY ZONLARINDAN BİRİ"

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, peş peşe gelen bu depremler hakkında, "Deprem fırtınası değil bu. Alp-Himalaya kuşağı üzerindeki ülkelerde gerilme biriktiğinde bu açık ortaya çıkmak zorunda. Bu üç deprem apayrı deprem. Bu kuşak dünyanın en tehlikeli, en aktif fay zonlarından biri. Bu depremler sürpriz değil" dedi.

Türkiye'nin bu depremlerden etkilenmeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Barış, "Ama şunu unutmayın ki Türkiye'de 15 farklı bölgede deprem üretilirse sürpriz olmaz. Türkiye bu fay kuşağı üzerinde bulunuyor. Depremler devam ediyor ve etmeye devam edecek. Depremler Türkiye'nin kaderi. Büyük depremler olacak. Son 120 yılda 77 çok hasar yapıcı deprem olmuş bu bizi dünyada 4'üncü sıraya yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

"MUĞLA-ANTALYA BÖLGESİYLE BENZER"

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da yaptığı açıklamada, bölgenin deprem kuşağında yer aldığını belirterek, "Bu bölgedeki depremler sürpriz değil. Genellikle 7'ye kadar varır ama 7'yi geçmez. Türkiye'ye doğru dağ kuşakları benzerlikleri var. Girit'in batısındaki deprem endişe vericiydi. Buradaki depremler Arnavutluk depreminden daha şiddetli ve daha yıkıcı olabilirdi. Girit bölgesi daha önemli, daha büyük depremler oluşturan bölgeler. Büyük yıkımlar olabilir, tsunamiler olabilir, volkanları tetikleyebilir" diye konuştu.

Prof. Ersoy, "Türkiye açısından ise Muğla'dan Antalya'ya kadar olan bölgedeki depremlerin mekanizması benzer. Mekanizma benzerliği var. Ne Arnavutluk'taki ne Yunanistan'daki depremlerin Türkiye'deki depremleri tetiklemesi mümkün değil. Hele Marmara'yı tetiklemesi mümkün değil" dedi.