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Balkan Ninnisi final mi yapıyor? Balkan Ninnisi neden final yapıyor?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Balkan Ninnisi, üzücü bir haberle gündeme geldi. Erdal Özyağcılar, Merih Öztürk ve Emre Bey'in başrollerini paylaştığı dizinin final kararı aldığı iddia edildi. İşte, söz konusu iddianın ayrıntıları...

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  • Balkan Ninnisi final mi yapıyor? 5 Ocak Perşembe TRT 1 yayın akışı! Balkan Ninnisi neden final yapıyor?

    Balkan Ninnisi dizisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TRT 1 ekranlarında her Perşembe günü yayınlanan dizinin final yapacağı açıklandı. Dizinin takipçilerini oldukça üzen konuya ilişkin bilgileri bir araya getirdik...
  • Balkan Ninnisi final mi yapıyor? 5 Ocak Perşembe TRT 1 yayın akışı! Balkan Ninnisi neden final yapıyor?

    BALKAN NİNNİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

    Balkan Ninnisi dizisinin reytinglerde beklenen seviyede olmaması nedeniyle final kararı aldığı iddia edildi.
  • Balkan Ninnisi final mi yapıyor? 5 Ocak Perşembe TRT 1 yayın akışı! Balkan Ninnisi neden final yapıyor?

    BALKAN NİNNİSİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Konaktakiler çıkan harita parçasından hazine olduğunu yine Arif sayesinde geç öğrenirler. Öğrendiklerinde ise harita çoktan Besa’nın elline geçmiştir. Hazine haritası uğruna konaktan vazgeçen Arif, Ertan ve Zafer, hazinenin konağın bahçesinde gömülü olduğunu öğrenince deliye dönerler. Besa ve adamları konağı basar ve onları bahçeye kazarken yakalarlar. 
  • Balkan Ninnisi final mi yapıyor? 5 Ocak Perşembe TRT 1 yayın akışı! Balkan Ninnisi neden final yapıyor?

    Süleyman, Nina ve Elena, konak halkının hasta olduğunu düşünerek karantinaya alındıkları için dışarı çıkmadıklarını düşünür. Sofya’nın yardımıyla Ivana, Jovanka ve Gülsüm, konaktan dışarı çıkmayı başarırlar. Son çare olarak konakta kalanları Besa’nın elinden kurtarmak için polisten yardım isterler… Aradan 5 yıl geçer… Ertan, caminin önünde Balkan Ninnisi’nin bittiğini, masalın başladığını anlatmaktadır…

     
  • Balkan Ninnisi final mi yapıyor? 5 Ocak Perşembe TRT 1 yayın akışı! Balkan Ninnisi neden final yapıyor?

    5 OCAK 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI

    13:15 Yeşil Deniz

    15:15 Adını Sen Koy

    16:30 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Yürek Çıkmazı

    23:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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