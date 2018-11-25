Antalya'da yakınlarının balangıçta karşı çıkmasına rağmen, ağabeylerinden etkilenerek başladığı minder güreşinde Balkan şampiyonluğuna uzanan 13 yaşındaki milli sporcu Büşra Efe, yeni başarılar kazanmak istiyor.

Kepez ilçesinde yaşayan Büşra Efe, ağabeyleri Ali ve Ramazan Efe'nin antrenman ile maçlarını izleyerek küçük yaşta minder güreşine ilgi duymaya başladı.

Yakınlarının ilk başlarda karşı çıkmasına rağmen, ağabeylerinin hocalarından eğitim almaya başlayan Büşra, miniklerde 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye şampiyonu, bu yıl ise hem Türkiye şampiyonu hem de 15 yaş altı Balkan şampiyonu olmayı başardı.

Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi'nde antrenörü gözetiminde çalışmalarına devam eden Büşra, ağabeyleri Ali ve Ramazan Efe'nin de desteğiyle yeni şampiyonluklar kazanma hedefinde.

"GÜREŞ BENİM İÇİN AŞK VE SEVGİ"

Büşra Efe, yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda ağabeylerinin maç ve antrenmanlarını takip ederek güreş sporuna ilgi duymaya başladığını söyledi.

Bu spora dört yıldır gönül verdiğini aktaran başarılı sporcu, güreşçilerin kulağının kırık olması nedeniyle annesinin başlarda izin vermediğini anlatırken, "Hocalarım güreşe başlamamı istiyordu ama annem karşı çıkıyordu. Annem, 'Kulağın kırılırsa yanıma gelme.' diyordu. Bir süre sonra annem ısrarlarıma ve ağlamalarıma dayanamadı, güreşe gönderdi." diye konuştu.

Minder güreşinde başarılı olması üzerine annesinin de kendisine destek verdiğini dile getiren Büşra, "Başarılı olmam sonrası annem, 'İyi ki güreşe başladın, beni dinlemedin." gibi cümleler kurmaya başladı." şeklinde konuştu.

Güreşin genelde dövüş sporu gibi algılandığına değinen Büşra, "Güreş dışarıdan göründüğü gibi bir spor değil. Herkese tavsiye ediyorum. Tabii ki zorlukları var ama ben güreş yapmaktan dolayı çok mutluyum. Güreş benim için aşk ve sevgi. Dört kez Türkiye şampiyonu, 1 kez de Balkan şampiyonu oldum. Olimpiyat şampiyonu olup, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ANTRENÖR KORKUT: "ANTALYA'NIN PARLAYAN YILDIZI"

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Büşra Efe'nin antrenörlüğünü yapan Erdal Korkut, sporcusunun çok hırslı bir yapıya sahip olduğuna dikkati çekti.

Milli sporcunun çok azimli bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Korkut, "Büşra'yı şampiyon yapan, bu savaşçı ve azimli yapısı. Büşra'da, 'Ben yoruldum, ben yapamam.' diye bir kelime yok. Ondan çok umutluyum ve bence Antalya'nın parlayan yıldızı." ifadelerini kullandı.

Korkut, Büşra'nın normalde minikler kategorisinde yarışması gerektiğini ama doktor raporuyla büyük minikler kategorisinde mücadele etmeye başlayıp, şampiyonluklar elde ettiğini kaydetti.

Öte yandan, Büşra Efe'nin grekoromen stil güreşçisi ağabeyi Ali Efe ise kardeşinin bu sporu yapmak istemesine başlarda ön yargılı yaklaştığını anlatırken, "Büşra inatçı olduğu için kısa sürede başarılar elde etti. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum." açıklamasında bulundu.

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