Belgrad'dan İstanbul'a gelen milli takım oyuncuları ve teknik heyeti, pasaport işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takım teknik direktörü Hüseyin Düzceler, Balkan Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Oynadıkları 5 maçı da set vermeden kazanarak Balkan şampiyonu olduklarını hatırlatan Düzceler, "Çok güzel bir mücadele ortaya koyduk. Bütün sporcularımız müthiş bir oyun sergiledi. Sevinçliyiz." diye konuştu.

Takım kaptanı Kağan Gürbüz, kendileri için güzel bir turnuva olduğunu kaydederek, "Hedeflediğimiz başarıya ulaştık. Set vermeden şampiyon olduğumuz için daha da mutluyuz. Bundan sonra hedefimiz, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğu elde etmek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından oyuncular ve teknik heyet, kazanılan şampiyonluk kupasıyla basın mensuplarına poz verdi.

Milli takım, Valjevo kentinde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaşmış ve bu yaş kategorisinde Türkiye'nin ilk balkan şampiyonluğunu elde etmişti.

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