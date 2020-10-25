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Balkan şampiyonu milli atletler yurda döndü

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda, 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, Türkiye'yi madalya sıralamasında birinciliğe taşıyan milli atletler yurda döndü.

Balkan şampiyonu milli atletler yurda döndü

Romanya'nın Poiana Braşov kentinde yapılan şampiyonada piste çıkan milli atletler İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Takım koordinatörü, Hasan Babaç, Balkan Şampiyonası'ndan Türkiye'ye takım olarak madalya ve kupalarla gelmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Tüm sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Genel klasmanda takım halinde Balkan şampiyonu olduk. Sporcularımız gerçekten başarılı bir yarışma çıkardı. Gerçekten güzel bir sonuç. Ayrıca iki sporcu arkadaşımız da ilk kez milli olmalarına rağmen kürsü yaptılar. Bu da bizler için sevinç kaynağıdır. Onları milli takıma kazandırdığımız için de çok mutluyuz. Bize katkılarından dolayı federasyon başkanımız ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük erkekler yarışında parkuru 59.07 ile tamamlayarak birinci olan Abdullah Çakır, zor bir yarıştan mutlu bir şekilde yurda döndüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Rakiplerimiz de turnuvaya emek vererek geldi. Hepimiz Allah'a şükür pes etmedik ve ülkemize dereceyle döndük . Ülkemizi en güzel şekilde temsil edip bayrağımızı göndere çektirdiğimiz için çok mutluyum. Arkadaşlarıma da emeklerinden ötürü teşekkür ederim"

20 yaş altı erkeklerde altın madalya kazanan Mehmet Vefa Aydemir ise gururlu ve mutlu olduğunu ifade ederek, "Geçen sene de yarışmaya katılmış ve üçüncü olmuştum. Bu sene çok şükür şampiyon olarak gururlu bir şekilde yurda döndük. Takım olarak diğer turnuvalardan da umarım daha güzel sonuçlar döneriz." diye konuştu,

Pasaport kontrollerinden geçen milli sporcular takım halinde hatıra fotoğrafı çektirerek alandan ayrıldı.

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