Balkan Senfoni Orkestrası 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel konser düzenledi

AA

Karaağaç Yerleşkesi'nde tarihi gar binası önünde düzenlenen konserde, şefliğini Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer'in yaptığı orkestra, basbariton Burak Bilgili ve soprano Sibel Demir solistliğinde "Yemen", "Karahisar Kalesi", "Eledim Eledim", "Ah Bir Ateş Ver" türkülerini seslendirdi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yayımlanan konser, Dr. Öğretim Üyesi Sela Can Dökmeci’nin düzenlemesini yaptığı "Çanakkale Türküsü" ile sona erdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konserin ardından yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Çanakkale denilince aklına üç şey geldiğini ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Birincisi tıp fakültesi öğrencileri o sene mezun veremiyor. Çünkü hepsi gönüllü cepheye gidiyorlar. İlk ateşte şehit oluyorlar, o aklıma geliyor hekim olarak. İkincisi siperler çok yakın ve birkaç dakika sonra şehit olacağını biliyor, siperin başında bekliyor dualarla niyazlarla gencecik canlar, şehit olacağı sırayı bekliyor. O sırada hissederim kendimi. Büyük asker Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size ölmeyi emrediyorum' sözünü çok anlamlı bulurum. 57. Alay aklıma gelir Çanakkale denilince."