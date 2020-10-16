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HaberlerDünya
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Balkan ülkelerinde günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor

Hırvatistan, Slovenya ve Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayıları açıklandı.

Balkan ülkelerinde günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
AA

Hırvatistan'da son 24 saatte 1131 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 23 bin 665'e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 artarak 345 oldu. Ülkede bugüne kadar 19 bin 87 kişi ise iyileşti.

Son 24 saatte 834 yeni vakanın kaydedildiği Slovenya'da ise toplam vaka sayısı 11 bin 517'ye çıktı. Can kaybının 4 artarak 180'e ulaştığı ülkede, gece yarısından itibaren ek tedbirler uygulanmaya başlandı. Sloven hükümeti tarafından açıklanan ek tedbirler kapsamında, Orta Slovenya, Gorenjska, Koroska, Zasavje, Posavje, Savinjska ve Güneydoğu Slovenya bölgelerinde istisnalar dışında seyahatlere sınırlandırma getirildi. Açık alanlarda da maske takma zorunluluğu kararı alınan Slovenya'da, 10'dan fazla insanın bir arada bulunması da yasaklandı.

Bosna Hersek'te ise son 24 saatte 621 yeni vaka tespit edildi, 8 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 32 bin 845'e yükseldiği ülkede Kovid-19 nedeniyle 980 kişi hayatını yaşamını yitirdi.

Günlük vaka sayılarının son günlerde hızla artığı Sırbistan'da da ek tedbirler alındı. Açık alanda da maske takma zorunluluğu getirilen ülkede, yerel yönetimlere 30'dan fazla kişinin bir araya geleceği etkinlikleri yasaklama yetkisi verildi.

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