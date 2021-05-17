Balkanlar'daki sivil toplum kuruluşlarından Gazze'deki çocuk ölümlerine tepki

AA

Savaşta Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yaşındaki kızının Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) öldürüldüğünü belirterek "Gazze'de yaşananları izlemek bana o günleri hatırlatıyor. Saraybosna'da da çocuklar bugün Gazze'de olduğu gibi öldürüldü. 21. yüzyılda bunlara hala tanık olmak kabul edilemez." dedi.

İsrail'in de 1940'larda saldırılara maruz kaldığını belirten Grabovica, "Görünen o ki yaşananları unutmuşlar. Gazze'deki masum çocuklara bile acımaları yok. Orada yaşananlar korkunç." diye konuştu.

Grabovica, büyük güçlere empati yapmaları çağrısında bulunarak Gazze ile Saraybosna'nın farklı zamanlarda aynı kaderi paylaştığını vurguladı.

Kızının oyun oynarken öldürüldüğünü aktaran Grabovica, "Havan topu saldırısı sonucu öldü. Daha binlerce çocuk öldürüldü bu topraklarda. Biz çocuklarını kaybeden ailelerin hissettikleri çok başka." ifadelerini kullandı.

- "Savaşı durdurun"

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımında da çocuk, kadın ve masum sivillerin öldürüldüğünü anımsatarak "Çocuklara karşı yapılan her türlü şiddeti kınıyorum. Onların bir suçu yok. Tek istedikleri oyun oynamak, çocukluklarını yaşamak." dedi.

Derneğin başkan yardımcısı Kada Hotic, Gazze'de yaşananları büyük bir üzüntüyle takip ettiğini ifade ederek "Filistinlilerin normal bir hayatı olmasına ne zaman izin verilecek? Tarihte soykırım yaşayanların akıllanmamış olmasına şaşıyorum. Çocukların bir suçu yok. En büyük bedeli her zaman normal vatandaş ödüyor." diye konuştu.

Bosna Hersek'teki Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumundan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'in de yıllarca düşman zulmüne karşı mücadele verdiğini belirterek "Çocuklar uyurken sessiz olacağız ancak çocuklar öldürülürken susmayacağız. Savaşı durdurun. Savaş arkasında korkunç izler bırakan ve hiçbir ahlak ve insan haklarında yeri olmayan bir olgudur." ifadeleri kullanıldı.

Sırbistan'da faaliyet gösteren İnsan Hakları Fonu Kurucusu Natasa Kandic de Filistinli çocuk ve sivillerin saldırıya uğramasının korkutucu olduğunu belirterek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'in acelesi yok" açıklamasına Birleşmiş Milletlerin (BM) güçlü bir tepki vermesi gerektiğini belirtti.

Kandic, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasına rağmen Filistin halkında destek vermesinden memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.