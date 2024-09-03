Balkanlar'ın en iyi binicileri İstanbul'da yarışacak

Organizasyon kapsamında 01-04 Eylül tarihlerinde At Terbiyesi, 04-08 Eylül 2024 tarihlerinde ise Engel Atlama müsabakaları gerçekleştirilecek. Şampiyonaya Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye’den gelen milli takımlar ve bireysel sporcular katılacak. Katılımcılar, Balkan Kupası'nı kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.

Türk Millî Binicilik Takımı, yıldızlar, gençler, genç yetişkinler, kadınlar, ustalar ve genç atlar olmak üzere toplam altı kategoride yarışacak. Sporcular hem takım hem de bireysel olarak engelleri aşarak başarıya ulaşmayı hedefleyecek.