Balkanlar, Kovid-19 gölgesinde Kurban Bayramı’na giriyor - SARAYBOSNA

AA

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp ve ülkenin genelinde çarşı ve pazarlar Kovid-19’un etkisiyle boş bir görüntü sergilerken kurbanlık satışlarında geçtiğimiz bayrama oranla ekonomik durumun da etkisiyle ciddi düşüş mevcut.Ülkede küçükbaş hayvanlarda "mavi dil" hastalığının da yaygınlaşması nedeniyle bu tür hayvanların kesilmemesi tavsiyesinde bulunuluyor.Üsküp Müftülüğünden yapılan açıklamada, "mavi dil" hastalığı nedeniyle yapılacak kesimler için canlı hayvan getirilmemesini istendi, bu hastalık ve Kovid-19 nedeniyle derilerin toplanmayacağını, bunun yerine derilerin gömülmesi çağrısında bulunuldu.Kurbanlık satışlarındaki azalma ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan kurbanlık satıcısı Memet Veseli, halkın hastalıktan dolayı korktuğunu ve kimsenin hayvan bakmaya gelmediğini dile getirerek "Önceki seneler daha iyiydi. Bu yıl şimdiye kadar çok zayıf." dedi.Bit Pazarı ve Eski Üsküp Çarşısı esnafı da Kovid-19 nedeniyle oluşan durumdan şikayetçi. Esnaf, işlerinde yüzde 50 ila 60 arasında azalma olduğunu ifade ediyor. Eski Üsküp Çarşısı'nda dericilik yapan ve turistlere hediye eşya satan Tahir Emin, 5-6 aydır dükkanlarını açtıklarını ancak iş yapamadıklarını söyledi. Emin, "Bir ay, bir buçuk ay daha belki dayanırız. Burada daha şimdiden en az 20-30 tane tanıdığım kiracı dükkanlarını kapadı." diye konuştu.Diğer yandan, Kuzey Makedonya’da İslam Birliği (Diyanet İşleri) Müslümanlara sabah namazını evde kılmaları tavsiyesinde bulunarak Kurban Bayramı namazının 15 dakikayı geçmemesi, sosyal mesafe kuralına uyulması, abdesthanelerin kapatılması, cemaatin kendi seccadesini getirmesi gibi bazı önlemleri duyurdu.- Bosna Hersek ve Sırbistan'da bayram namazı kısıtlı cemaatle kılınacakBosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da bayram hazırlıkları Kovid-19'un gölgesinde devam etti. Ülkede son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle vatandaşlar bayram alışverişini kısıtlı yaptı, başkentin merkezindeki tarihi Başçarşı'daki sokaklar ise bu bayramda ıssız kaldı.Geçtiğimiz yıllarda "iğne atsan yere düşmez" diye nitelendirilen sokak ve dükkanların bu yılki boş görüntüsü dikkati çekti.Bosna Hersek İslam Birliğinden yapılan açıklamada ise bayram namazının kısıtlı cemaatle kılınması kararı alındığı, sabah namazının ise imam ve cami görevlileriyle eda edileceği açıklandı.Başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi de bayram öncesinde dezenfekte edildi.Bir diğer Balkan ülkesi Sırbistan'da da bayram namazı sınırlı cemaatle kılınacak. İslam Birliğinden yapılan açıklamada, son günlerde artan Kovid-19 vakalarıyla camilerin bayram namazından 15 dakika önce açılacağı kaydedildi.- Kosova’da Kovid-19 nedeniyle dini etkinlikler yasaklanıyorÖte yandan, Kosova hükümetinin Kovid-19 salgını nedeniyle aldığı yeni önlemler kapsamında ülkede dini toplantı ve etkinliklerin düzenlenmesi yasaklanıyor.Arnavutluk’ta ise geçtiğimiz bayramlarda başkent Tiran’daki meydan ve bulvarlarda binlerce Müslümanın katılımıyla kılınan ve renkli görüntülere neden olan bayram namazı sadece belirlenecek camilerde sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınacak.