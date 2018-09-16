Balkanların 400 yıllık ilahileri Türkçe ve Boşnakça albümde buluştu

Tasavvuf müziği sanatçısı Rahmi Olcay, "Bosna, Makedonya ve Üsküp bölgelerinde okunan ilahileri bir nevi ölümsüzleştirdik. Oradaki eski musikişinasların yapmış olduğu besteleri, güfteleri bularak bunları hem notaya aldık, hem de meşk yoluyla bu eserleri seslendirdik." dedi.

"Balkan Tekke İlahileri" adı altında albüm çıkartan Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ve Yunus Emre Enstitüsü'nün katkıları ile hazırladıklarını söyledi.

Olcay, albümde Balkan bölgelerindeki 400 yıldır tekkelerde okunan Boşnakça ve Türkçe ilahileri, bölgenin formuyla ve diliyle derleyerek söylediklerini kaydetti.

Albüm çalışmalarının 2 yıl sürdüğünü belirten Olcay, "Özellikle Bosna, Makedonya ve Üsküp bölgelerinde okunan ilahileri bir nevi ölümsüzleştirdik. Bölgede yaklaşık 20'den fazla seyahatim boyunca ilahiler üzerine araştırmalar yaptık. Oradaki eski musikişinasların yapmış olduğu besteleri, güfteleri bularak bunları hem notaya aldık, hem de meşk yoluyla bu eserleri seslendirdik." ifadelerini kullandı.

"Amacımız, Balkanlardaki farklı musiki kültürünü Türkiye'de tanıtmak"



Olcay, araştırmalar sonucu yaklaşık 50 eser bulduklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Balkan yöresine ait bu eserlerin sadece 10'unu okuma imkanı bulduk. 1 tanesini de Boşnakça okuduk. Diğer eserler ise Makedonya'ya ve Bosna Hersek'e ait eserler. Seslendirdiğimiz bu ilahiler daha çok dergahlarda, tekkelerde dervişleri çoşturan, Balkanlar'daki o hüznü, maneviyatı, kültürel zenginliği anlatan ilahiler. Bulduğumuz ilahilerde zikrullah ilahileri daha çok. Yani aslında tasavvufun filizlendiği yerlerdir Balkanlar."

Albümde Bosna Hersek Savaş Gazisi ve sanatçı Muyo Aganoviç'le Boşnakça bir eseri beraber söylediklerini de aktaran Olcay, "Balkanlarda musikinin dışında hem tarih olarak, hem edebiyat olarak farklı bir kültür var. Amacımız en başta Balkanlardaki bu farklı musiki kültürünü Türkiye'de tanıtmak. Çünkü Osmanlı Devleti, Balkanlarda 650 yıl boyunca hüküm sürdü ve bu bakımdan bu bölgeler musiki yönünden de çok zengin bir kültüre sahip." şeklinde konuştu.

"Balkan ilahileri dil, yöre ve gönül olarak çok farklı"



Olcay, albümde 5 kişilik bir ekiple çalıştıklarını dile getirerek, "Albümüzün tamamlandı. Özellikle 10 eserin 8'inde saz kullandık. Neyde bize Başar Dikici, kanunda Turgut Özüfler bize eşlik etti. Balkan ilahileri dil, yöre ve gönül olarak gerçekten çok farklı. Bizim Türkiye'de okunanlara hiç benzemiyor. Eserlerin çoğu anonim. Ben tasavvuf musikisi icra ediyorum. Türkiye'de de çalışmalarım var. Manisalı olduğum için Manisa ilahilerini de daha önce derledim." dedi.

Rahmi Olcay, Balkan Tekke İlahileri'nin ilk kez denenmiş bir proje olduğuna da dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balkanlar daha çok Rumeli havaları ile bilinir ama orada ilahilerin de var olduğunu biliyorduk, nasıl ilahiler var bunu bilmiyorduk. Bunu da ilk kez biz derleyerek böyle bir eser çıkardık. Mesela Bosna'nın Kacuni bölgesinde Bosnalı İlhami Baba'ya ait 300 yıllık bir ilahi bulduk. Eseri yazan 3 yüz yıl önce bu dünyadan göçmüş. Kendisi gönül dostu. Eserin içinde hüzün var, çoşku var. Yani Bosna'nın hali eserlere sirayet etmiş."

Metropol Müzik etiketiyle ilk olarak 3 bin adet basılan albümün ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacağına sözlerine ekleyen Olcay, "Bizim kazancımız sadece dua. Bu albümlere satış değeri biçilemez. O yüzden satılmasın, sevenlerimize dağıtılsın istiyoruz." ifadelerini kaydetti.

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