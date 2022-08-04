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Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da balkon cinayetinin faili yakalandı
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Balkon cinayetinin faili yakalandı! 19 yıl hapis cezası ortaya çıktı

Samsun'da balkondayken uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Hamdi Orta'nın katil zanlısı yakalandı. Polis, cinayetin ardından başlattığı çalışmada Mehmet Al S.'yi saklandığı yerde operasyonla gözaltına aldı. Zanlının çeşitli suçlardan kesinleşmiş 19 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı

Samsun'da balkon cinayetinin faili yakalandı
Balkon cinayetinin faili yakalandı
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İHA

Samsun'da balkon cinayeti faili, polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 19 Mayıs ilçesi Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi'nde önceki gece meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Hamdi Orta (57) evinin balkonunda bulunduğu sırada tüfekle açılan ateş sonucu yüzünden vurularak öldürüldü. Orta'nın cansız sabah bedeni saat 05.00 sıralarında bulundu.

Polis yaptığı araştırma sonucu Hamdi Orta'yı Mehmet Ali S.'nin (20) vurduğunu tespit etti. Zanlı, polisin düzenlediği operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Olayda kullandığı tüfek ise sakladığı yerde ele geçirildi.

Yapılan araştırmada Mehmet Ali S. hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 19 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgusu devam eden katil zanlısı bugün Bafra Adliyesi'ne sevk edilecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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