Balkon cinayetinin faili yakalandı 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'da balkon cinayeti faili, polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 19 Mayıs ilçesi Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi'nde önceki gece meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Hamdi Orta (57) evinin balkonunda bulunduğu sırada tüfekle açılan ateş sonucu yüzünden vurularak öldürüldü. Orta'nın cansız sabah bedeni saat 05.00 sıralarında bulundu.

Polis yaptığı araştırma sonucu Hamdi Orta'yı Mehmet Ali S.'nin (20) vurduğunu tespit etti. Zanlı, polisin düzenlediği operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Olayda kullandığı tüfek ise sakladığı yerde ele geçirildi.

Yapılan araştırmada Mehmet Ali S. hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 19 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgusu devam eden katil zanlısı bugün Bafra Adliyesi'ne sevk edilecek.