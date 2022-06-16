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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sinop'ta dehşet, 4. kattan düştü!
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Balkon mermeri kırıldı, 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sinop'ta 15 yaşındaki Hüseyin D., 4'ncü kattaki balkonda tutunduğu mermerin yerinden kopması sonucu aşağı düştü. Apartmanın istinat duvarı ile akaryakıt istasyon duvarı arasına düşen çocuk, Sinop'tan sevk edildiği Samsun'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı

Son dakika: Sinop'ta dehşet, 4. kattan düştü!
Balkon mermeri kırıldı, 4. kattan düştü
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İHA

Sinop'ta 4'ncü kattaki balkonda tutunduğu mermerin yerinden çıkması ile aşağı düşen çocuk Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Hüseyin D., ikamet etikleri evin 4'ncü katındaki balkonda oturduğu sırada tutunduğu balkon kenarındaki mermerin yerinden çıktı. Apartmanın istinat duvarı ile akaryakıt istasyon duvarı arasına düşen Hüseyin D., vatandaşların yardımıyla çıkartılarak ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SEVK EDİLDİĞİ SAMSUN'DA KURTARILAMADI

İlk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne ve ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin D.'nin cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

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