Troya \u00c7evre Derne\u011fi Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Oral Kaya, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 2009 dan bu yana iklim de\u011fi\u015fiklikleri \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015fmalar yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.Bu konuda yapt\u0131klar\u0131 faaliyetlerin en \u00f6nemlilerinden birinin yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131 oldu\u011funu belirten Kaya, bunun daha yayg\u0131n kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 te\u015fvik etmek ad\u0131na da \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fctt\u00fcklerini anlatt\u0131.Kaya, \u00f6zellikle insanlara \u00f6rnek olmas\u0131 amac\u0131yla kendi derneklerinin \u00e7at\u0131s\u0131nda yer alan balkon b\u00f6l\u00fcm\u00fcne sadece ofisin ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak \u00fczere 900 watl\u0131k bir enerji paneli kurduklar\u0131n\u0131 dile getirerek, \u015f\u00f6yle devam etti: Bu sistemi Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) fonlar\u0131ndan yararlanarak hayata ge\u00e7irdik. Bunu herkes istedi\u011fi yere, evine ya da i\u015f yerine \u00e7ok cazip fiyatlarla kurabilir. Burada bizim as\u0131l amac\u0131m\u0131z insanlara bak\u0131n \u015fehrin merkezinde hi\u00e7bir ekstra g\u00fcce ve yat\u0131r\u0131ma ihtiya\u00e7 duymadan balkondan ya da \u00e7at\u0131dan elektri\u011finizi \u00fcretebilirsiniz demekti. Evin ihtiyac\u0131na g\u00f6re paneller 3 ya da 5 adet olabilir. Bu tamamen sizin ihtiyac\u0131n\u0131z\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 ad\u0131na yap\u0131lan bir montaj olacakt\u0131r. Bizim \u015fu an dernek ofisimizde olan g\u00fcne\u015f enerji panelleri sayesinde \u00e7ay kahve makinemizden buzdolab\u0131m\u0131za, klimam\u0131zdan bilgisayarlar\u0131m\u0131za kadar t\u00fcm enerji ihtiyac\u0131m\u0131z bu sayede kar\u015f\u0131lan\u0131yor. - 7 y\u0131ld\u0131r elektrik faturas\u0131 \u00f6demiyoruz Sistemi aktif olarak kulland\u0131klar\u0131n\u0131 ve hi\u00e7bir sorunla kar\u015f\u0131la\u015fmad\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan Kaya, \u015funlar\u0131 kaydetti: Dernek olarak bizim elektrik giderlerimiz \u015fu anda tamamen s\u0131f\u0131rlanm\u0131\u015f durumda. 7 y\u0131ld\u0131r hi\u00e7 elektrik \u00fccreti \u00f6demedik. Bu konu bizim gibi k\u00fc\u00e7\u00fck dernekler ya da sivil toplum kurulu\u015flar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok \u00f6nemli. \u00c7\u00fcnk\u00fc bizlerin girdileri, yani finans kaynaklar\u0131 \u00e7ok k\u0131s\u0131tl\u0131. Onun i\u00e7in de bu t\u00fcr giderlerin de s\u0131f\u0131rlanmas\u0131 gerekiyor. Bunlar\u0131 da en basit, en pratik y\u00f6ntemle nas\u0131l yapabiliriz dedi\u011fimizde i\u015fte b\u00f6yle elektrik faturalar\u0131ndan mahrum kalmak i\u00e7in g\u00fcne\u015f enerji panellerini tercih edebiliyorsunuz. - Evdeki 2 cep telefonu paras\u0131yla kurulabilecek bir sistem Sistemin \u00e7ok y\u00fcksek maliyetli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Oral Kaya, tek bir kurulum ile 30 y\u0131ll\u0131k ihtiyac\u0131n kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u015funlar\u0131 kaydetti: Asl\u0131nda insanlara \u00e7ok basit olarak anlatmam\u0131z gereken \u015fu, siz evinizin \u00e7at\u0131s\u0131nda ihtiyac\u0131n\u0131z olan enerji ihtiyac\u0131n\u0131z\u0131 kendi ba\u015f\u0131n\u0131za \u00fcretebilirsiniz. Bunun i\u00e7in \u00e7ok y\u00fcksek maliyetlere ihtiyac\u0131n\u0131z yok. Evdeki son model iki cep telefonunun toplam maliyeti kadar bir harcama ile 30 y\u0131ll\u0131k bir enerji yat\u0131r\u0131m\u0131 yap\u0131p bu s\u00fcre\u00e7te olu\u015facak t\u00fcm elektrik faturalar\u0131ndan kurtulabilirsiniz. Yani bir evin t\u00fcm ihtiyac\u0131n\u0131 maksimum 25 bin liral\u0131k bir yat\u0131r\u0131m ile 30 y\u0131l kullanabilece\u011finiz ve tek bir fatura \u00f6demeyece\u011finiz do\u011faya yararl\u0131, g\u00fcne\u015fin g\u00fcc\u00fcn\u00fc kullan\u0131p, yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131n\u0131 kullan\u0131p kendi enerjinizi \u00fcretebileceksiniz. \u0130nsanlar\u0131m\u0131z buna son d\u00f6nemde olduk\u00e7a merakl\u0131. Bize de soruyorlar. Kendilerine bu sistemleri tavsiye ediyoruz. Ayr\u0131ca ihtiyac\u0131m\u0131zdan fazla \u00fcretti\u011fimiz elektrik enerjisini devlet bizden sat\u0131n al\u0131yor. B\u00f6ylece g\u00fcne\u015fin enerjisini karl\u0131 bir i\u015fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrm\u00fc\u015f oluyorsunuz.