Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - KÜTAHYA

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Alipaşa Mahallesi Fuatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katının balkonunda bir kedinin mahsur kaldığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.Söz konusu adrese gelen ekipler, ev sahibinin bulunmadığı evin balkonuna merdivenli araç yardımıyla çıktı.Ekipler, tedirgin olan kediyi sakinleştirdikten sonra bulunduğu yerden indirdi.Kedinin dünden bu yana balkonda bulunduğunu ve kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca itfaiyeden yardım istediklerini belirten çevre sakinleri, ekiplere teşekkür etti.