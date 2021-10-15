Balkondan düşen yaşlı adamı komşusu kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak sert düşmesini engelledi

Antalya’da 84 yaşındaki yaşlı adam, dengesini kaybederek birinci kattaki evinin balkonundan düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düşeceği sırada yaşlı adamı tutan alt komşusu ise onu ölümden kurtardı.

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak sert düşmesini engelledi
Balkondan düşen yaşlı adamı komşusu kurtardı
0:00 / 0:00
İHA

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 141 Sokak üzerindeki 6 katı apartmanın 1'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin balkonunda tekerlekli sandalyesine oturan Mehmet Kocaarslan (84), balkon demirlerine tutunarak ayağa kalkmak istedi. Yaşlı adamın demirlere çok fazla yaklaşıp sarktığını gören çevredeki komşuları panikledi. Sesleri duyan alt komşu Hatice Zaferler, dengesini kaybedip bir anda kafa üstü düşen Kocaarslan’ı tutarak hızını kesti. Yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine yanlamasına düşen yaşlı adam yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kocaarslan, eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adamın hayatını kurtaran alt komşusu Hatice Zaferler, “Balkonun altındaydım. Komşuların ‘eğilme amca’ sesini duydum. Baktığım zaman balkondan eğilmiş vaziyetteydi. Bir anda düştü, yakaladım ama yana çekilmek zorunda kaldım ve hızı kestim biraz. Durumu iyi gibiydi” diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kör eden maske kavgasında 4,5 yıl hapis istemi
GÜNDEM Kör eden maske kavgasında 4,5 yıl hapis istemi
Ankara Cuma namazı saat kaçta? 15 Ekim 2021 Ankara Cuma saati - Diyanet namaz vakitleri
GÜNDEM Ankara Cuma namazı saat kaçta?
İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 15 Ekim Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınıyor? Diyanet Namaz Vakitleri
GÜNDEM İstanbul Cuma namazı kaçta?
Son dakika: Sevgilisini sokak ortasında dövdü, serbest bırakıldı - Haberler
GÜNDEM Sevgilisini sokak ortasında dövdü
Hukukun üstünlüğü endeksi
GÜNDEM Hukukun üstünlüğü endeksi
Son dakika: Pazarda tattığı peynir, emekli öğretmenin sonu oldu - Haberler
GÜNDEM Pazarda tattığı peynir, emekli öğretmenin sonu oldu
FİLM GİBİ... Son dakika: Trafikte silahlı gasp! Kovalamaca sonunda yakalandı
GÜNDEM Başına silah dayadı! Araç gasp etti! Film gibi ...
Son depremler 15 Ekim 2021! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi
GÜNDEM Son depremler 15 Ekim 2021
Nişantaşı’nda elektrik kesintisi
GÜNDEM Nişantaşı karardı
Son dakika: Tekerlekli sandalyedeki engelli ve arkadaşına 'yolu kapattın' dayağı
GÜNDEM Engelli vatandaşa 'yolu kapattın' dayağı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.