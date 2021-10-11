DHA

Olay, saat 12.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Kurşunlu Sokak´taki 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Murat Taş, yarı çıplak halde balkona çıkarak mahalleliye küfretmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, eve girmek istedi. Buna izin vermeyip balkona çıkan Taş, polislere de küfür etti ve eşyaları dışarı attı.

Yaklaşık 40 dakikalık çabaya rağmen ikna olmayınca, ekipler kapıyı kırarak eve girmek istedi. Durumu fark eden Taş, bu kez balkon korkuluklarına asılarak atlamaya çalıştı. Son anda vazgeçen Taş, açık pencereden eve girdi. Bu sırada kapıyı kıran polis, Taş'ı etkisiz hale getirdi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Taş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mahallelinin Taş´ı linç etmek için beklediğini fark eden polis, geniş güvenlik önlemleri aldı, çevredekileri olay yerinden uzaklaştırdı. Polis otosuna bindirilen Taş, ifadesi alınmak üzere Gasp Büro Amirliği´ne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.