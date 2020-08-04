Ballıca Mağarası ve Kaz Gölü'nü bayramda 18 bin kişi ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Ballıca Mağarası ve Kaz Gölü'nü bayramda 18 bin kişi ziyaret etti

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası ve Kaz Gölü'nü 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 18 bin kişi gezdi.

Ballıca Mağarası ve Kaz Gölü'nü bayramda 18 bin kişi ziyaret etti
AA

en büyük ve görkemli mağaraları arasında yer alıyor.

Milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerin ilgisini çeken ve halen keşfedilmemiş bölümleri bulunan mağara, "havuzlu", "büyük damlataşlar", "çamurlu", "fosil", "yarasalı", "çöküntü", "sütunlar", "mantarlı" ve "yeni" ismini taşıyan salonlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 54 nem oranı ile özellikle astım ve KOAH hastalarının ilgisini çeken mağarayı, Kurban Bayramı'nda 8 bin kişi ziyaret etti.

Pazar ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki 11 bin 700 dekar alanı kaplayan ve Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilen Kaz Gölü'nü ise Kurban Bayramı'nda 10 bin kişi gezdi.

İki gözetleme kulesinin bulunduğu, büyük bölümü sazlıklarla kaplı olan doğal alan çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden bir ekibin 2009-2010 yıllarında yaptığı çalışmada 110 yerli kuş türünün barındığı tespit edilen gölde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan yeni sulak alanların açılması ve gölün rehabilitasyonu çalışması devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yılmaz Erdoğan, Rüştü Onur'u 'Mektup' ile anıyor
KÜLTÜR-SANAT100'ncü doğum gününde şiiriyle anıyor
Hafızalardan silinmeyen o eski günler
KÜLTÜR-SANATBayramlık eski günler
İstanbul Sözleşmesi'ne destek veren ünlüler kimler?
KÜLTÜR-SANATİstanbul Sözleşmesi'nin taraftarları
Alan Parker vefat etti
KÜLTÜR-SANATAlan Parker vefat etti
Netflix Türkiye’de seyredebileceğiniz en iyi aksiyon filmleri
KÜLTÜR-SANATNetflix'te seyredebileceğiniz en iyi aksiyon filmleri
Breaking Bad, 21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi
KÜLTÜR-SANAT21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi
'Türkiye kitap okuyor'
KÜLTÜR-SANAT'Türkiye kitap okuyor'
Saffet Emre Tonguç'tan tatil rehberi
KÜLTÜR-SANATSaffet Emre Tonguç'tan tatil rehberi
İş Bankası Müzesi'nden sanal sergi
KÜLTÜR-SANATİş Bankası Müzesi'nden sanal 'kumbara' sergisi
'Hayırseverliğinin nişanesi olmuştur'
KÜLTÜR-SANAT'Hayırseverliğinin nişanesi olmuştur'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X