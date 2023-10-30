Ballon d'Or adayları belli oldu! 2023 Ballon d'Or'u kim kazandı?
Ballon d'Or ödül töreni bu akşam Fransa'da düzenlenecek. 2023 Ballon d'Or adayları arasında Cristiano Ronaldo yer almazken; listede Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan ve Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min-jae de bulunuyor. Futbolseverler için "Ballon d'Or'u kim kazandı?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, Ballon d'Or 2023 adayları listesi ile kazanan isim hakkında detaylar...
1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Avrupa’nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörlerin ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin de kullandığı oylarla belirleniyor. 7 kez Ballon d’Or kazanan Messi yine bu yıl da favori olarak gösteriliyor. Peki, Ballon d'Or kim kazandı? İşte, 2023 Ballon d'Or adayları...
BALLON D'OR'U KİM KAZANDI?
Ballon d'Or ödülünün kazananı henüz belli olmadı. 22:45'te başlayacak ödül töreninin ardından ödülün sahibi açıklandığında haberimize eklenecek.
BALLON D'OR ADAYLARI
Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları şöyle:
Josko Gvardiol (Manchester City, Hırvatistan)
Jamal Musiala (Bayern Münih, Almanya)
Andre Onana (Manchester United, Kamerun)
Karim Benzema (Al Ittihad, Fransa)
Muhammed Salah (Liverpool, Mısır)
Bukayo Saka (Arsenal, İngiltere)
Kevin de Bruyne (Manchester City, Belçika)
Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere)
Randal Kolo Muani (Paris St-Germain, Fransa)
Bernardo Silva (Manchester City, Portekiz)
Khvicha Kvaratskhelia (Napoli, Gürcistan)
Nicolo Barella (Inter, İtalya)
Emiliano Martinez (Aston Villa, Arjantin)
Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)
Erling Haaland (Manchester City, Norveç)
Martin Odegaard (Arsenal, Norveç)
İlkay Gündoğan (Barcelona, Almanya)
Yassine Bounou (Al Hilal, Fas)
Julian Alvarez (Manchester City, Arjantin)
Vinicius Junior (Real Madrid, Brezilya)
Rodri (Manchester City, İspanya)
Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Fransa)
Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin)
Lautaro Martinez (Inter, Arjantin)
Robert Lewandowski (Barcelona, Polonya)
Kim Min-jae (Bayern Münih, Güney Kore)
Luka Modric (Real Madrid, Hırvatistan)
Kylian Mbappe (Paris St-Germain, Fransa)
Harry Kane (Bayern Münih, İngiltere)
Victor Osimhen (Napoli, Nijerya)
Son Ballon d’Or kazananı, Şampiyonlar Ligi ve La Liga kupalarını müzesine götüren Real Madrid’in forveti Karim Benzema bu yıl da adaylar arasında yer alırken Arjantinli Lionel Messi bir yıl aranın ardından listede yeniden yer aldı.
Dünya Kupası’nda ve PSG’de sergilediği performansla ödülün favorisi olarak gösterilen Messi’yi bu sezon Real Madrid’e transfer olan orta saha oyuncusu Jude Bellingham ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanan, UEFA’da Yılın Oyuncusu seçilen Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland takip ediyor.
Bu yıl 67'ncisi düzenlenen ödül töreninde birçok Avrupalı oyuncu kıtayı terk ederek Suudi Arabistan’a, Katar’a ve Amerika Birleşik Devletleri’ne transfer oldu.
Messi, Fransız takımı Paris Saint-Germain’den MLS ekibi Inter Miami’ye, son Ballon d’Or kazananı Benzema ise Arabistan ekibi El-İttihad’a transfer oldu. Manchester United’dan Al Nassr’a transfer olduğundan bu yana Cristiano Ronaldo’nun Ballon d’Or’a aday gösterilmemesi, Avrupa’dan giden yıldız oyuncuların önümüzdeki yıllarda aday gösterilmeme ihtimaline işaret ediyor.