Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta? 2023 Ballon d'Or ödül töreni hangi kanalda yayınlanacak?
Ballon d'Or ödül töreni için nefesler tutulmuş durumda. Futbol camiasnın en prestijli ödüllerinden biri Altın Top (Ballon d'Or) bu seneki sahibini buluyor. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek ve bu yılın en iyi futbolcusunun belirleneceği ödül töreni öncesi "Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. İşte 2023 Ballon d'Or ödül töreni detayları...
Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım sürüyor. FIFA’nın düzenlediği Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. Bu yıl 67'ncisi düzenlenen ödül töreni Fransa'da düzenleniyor. Peki, Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta? 2023 Ballon d'Or ödül töreni hangi kanalda yayınlanacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
BALLON DO'R NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Avrupa’nın en iyi futbolcusunun belli olacağı ödül töreni, 30 Ekim 2023 Pazartesi 22:45'te başlayacak. Tören Fransa'nın başkenti Paris'teki Théâtre du Châtelet'de yapılacak.
BALLON DO'R HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ballon d'Or; saat 22.45'te Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanacak. Tören Tivibu Spor YouTube kanalından da şifresiz izlenebilecek.