2022 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Bugün başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenecek ve kazananlar 27 Şubat'ta açıklanacak.