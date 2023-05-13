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Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor: Şaşırtan karar!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan ayrılarak Sion'a transfer olan Mario Balotelli'nin İsviçre macerası da uzun sürmedi. Yıldız oyuncunun Sion'dan ayrılarak sürpriz bir tercih yapacağı belirtildi. İşte Balotelli'nin yeni tercihi...

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  • Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor: Şaşırtan karar!

    Sezon başında Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan ayrılarak İsviçre temsilcisi Sion'a transfer Mario Balotelli, bu ekipten de ayrılmaya hazırlanıyor. 
  • Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor: Şaşırtan karar!

    32 yaşındaki hücumcu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 
  • Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor: Şaşırtan karar!

    GSP'de yer alan habere göre Rapid Bükreş, gelecek sezon için Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor.
  • Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor: Şaşırtan karar!

    Haberde, önümüzdeki yıl Romanya Liga 1'de şampiyonluğa oynamak isteyen Rapid Bükreş'in Balotelli'yi kadrosuna katarak bu yolda sağlam bir adım atmak istediği ifade edildi. 
  • Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor: Şaşırtan karar!

    1 MİLYON EURO İSTİYOR

    Balotelli'nin menajeri ile kulüp arasındaki ilk görüşmenin gerçekleştirildiği de iddia edilirken, İtalyan golcünün transfer için 1 milyon Euro ödeme istediği belirtildi.
  • Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor: Şaşırtan karar!

    Mario Balotelli, Sion forması ile çıktığı 18 maçta 6 gol attı.
  • Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor: Şaşırtan karar!

    Balotelli, Adana Demirspor forması ile çıktığı 35 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı. 

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