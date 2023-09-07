Balotelli: Süper Lig'in seviyesi Serie A'nın neredeyse üzerinde

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli, Süper Lig için övgü dolu sözlerde bulundu.

"O DÖNEM FUTBOL OYNAMAYI TERCİH ETTİM"

ContraCalcio'ya konuşan İtalyan golcü, Arabistan'a transfer olan yıldızlar hakkında, "Arap takımlarının verdiği rakamların çok daha üzerinde Çin'den gelen bir teklifi reddettim. O dönem futbol oynamayı ve Marsilya'da kalmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun 'Suudi Arabistan Ligi dünyanın en iyi 5 liginden biri olacak' sözleri üzerine ise, "Bu onun fikri. Eğer bu mantıkla ilerlersek, Çin'in bile ilk beşe girmesi gerekirdi." dedi.