Balotelli: Süper Lig'in seviyesi Serie A'nın neredeyse üzerinde
İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'da forma giyen ve geçmişte Yukatel Adana Demirspor'un formasını da terleten Mario Balotelli, dikkat çekici açıklamalarda bulundu
Bir dönem Türkiye'de de forma giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli, Süper Lig için övgü dolu sözlerde bulundu.
"O DÖNEM FUTBOL OYNAMAYI TERCİH ETTİM"
ContraCalcio'ya konuşan İtalyan golcü, Arabistan'a transfer olan yıldızlar hakkında, "Arap takımlarının verdiği rakamların çok daha üzerinde Çin'den gelen bir teklifi reddettim. O dönem futbol oynamayı ve Marsilya'da kalmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.
Ronaldo'nun 'Suudi Arabistan Ligi dünyanın en iyi 5 liginden biri olacak' sözleri üzerine ise, "Bu onun fikri. Eğer bu mantıkla ilerlersek, Çin'in bile ilk beşe girmesi gerekirdi." dedi.
"SERİE A'NIN NEREDEYSE ÜZERİNDE"
Balotelli, "Geçen yıl birkaç Serie A maçı izlemiştim ve bunları Türkiye'de oynadığımız maçlarla karşılaştırmıştım. Bugün Türkiye'de futbolun seviyesi, Serie A'nın neredeyse üzerinde." diye konuştu.
Geleceği için henüz karar vermediğini belirten yıldız futbolcu, "İtalya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum, oynamak istiyorum. Sion'da bazı sorunlarım var ama bunlar çözülebilir." diye konuştu.