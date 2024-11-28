Baltık Denizi'ndeki deniz altı telekomünikasyon kablolarının hizmet dışı kalmasının ardından sabotaj olabileceği konusunda şüpheler oluşmaya başlamıştı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da olayın muhtemel bir sabotajdan kaynaklandığını açıkladı. İsveç ve Finlandiya gibi Baltık ülkeleri sabotajdan Çin'in sorumlu olabileceğine dair kanaatlerini dile getirdi. Kabloların gördüğü zararla ilgili Çin bandıralı Yi Peng 3 gemisi şüpheli bulunmuştu.

Olayla ilgili araştırmalar sürerken Finlandiya Başbakanı Petteri Oppo yaptığı açıklamada "Olayın ardında Rusya'yı giderek daha çok Çin'i görüyoruz. Kaygılıyım. Umarım Avrupa'nın mesajını almışlardır. Çin'in Rusya'yı Ukrayna'ya karşı destekler pozisyonda olması Avrupa-Çin ilişkileri için hiç iyi değil." dedi.

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Estonya Başbakanı Kristen Michal da 13 ay önce yaşanan benzer olayı hatırlatarak "Bu ikinci kez oluyor... Bu sadece kötü denizciliğin bir eseri olarak mı değerlendirilmeli? Tarafsız bir araştırmaya ihtiyacımız var. Ancak bu tarz olaylar ve Çin'in Rusya'ya olan desteği Çin'in Avrupa kurduğu iş bağlantılarına ve diplomatik ilişkilere zarar veriyor." dedi.