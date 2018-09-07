Baltika Kaliningrad - Fakel maçı öncesi rakamlar

Rusya FNL maçında Baltika Kaliningrad ile Fakel, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Baltika Kaliningrad 9 puanla 15. sırada, Fakel 10 puanla 13. sırada bulunuyor. Baltika Kaliningrad son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fakel, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 330. İddaa'da Baltika Kaliningrad kazanır 1.50, berabere biter 3.20, Fakel kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Baltika Kaliningrad önceki hafta Avangard Kursk mücadelesinde 1-0 kazandı.

Fakel ise Gazovik Orenburg maçında 5-0 yenildi.

Baltika Kaliningrad, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Baltika Kaliningrad, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Fakel, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Fakel, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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