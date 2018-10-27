Baltika Kaliningrad - Mordovia Saransk maçı öncesi rakamlar

Baltika Kaliningrad ve Mordovia Saransk, 28 Ekim 2018 Pazar günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 16 puanlı Baltika Kaliningrad 18. sırada bulunuyor, Mordovia Saransk 26 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Baltika Kaliningrad, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Mordovia Saransk son 5 mücadelede 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 471. İddaa'da Baltika Kaliningrad kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Mordovia Saransk kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Baltika Kaliningrad son haftadaki Zenit St. Petersburg II müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Mordovia Saransk ise Khimki maçında 4-3 yenildi.

Baltika Kaliningrad, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Baltika Kaliningrad, kendi sahasında 7 gol attı, 13 gol yedi.

Mordovia Saransk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Mordovia Saransk, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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