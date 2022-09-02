İHA

Balıkesir'in Balya ilçesinde kaybolan alzheimer hastası vatandaş 2 gün sonra sağ olarak bulundu

Balıkesir'in Balya ilçesinde kaybolan alzheimer hastası vatandaş sağ olarak bulundu. 29 Ağustos 2022 tarihinde akşam saat: 20.45 sıralarında Balya İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ihbarda alzheimer hastası 77 yaşındaki C.A. isimli şahsın kayıp olduğu bildirilmesi üzerine, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından gelen 1 dron Timi, 3 asayiş komando timi, 6 asayiş timi, 2 jandarma trafik timi, 1 iz takip köpek unsuru, 1 Jasat unsuru, AFAD timi, 50 kişilik mahalle halkın katılımı ile toplam 95 personelden oluşturulan arama ekibi ile kayıp şahıs aranmaya başlanıldı. Kayıp şahıs C.A. 2 gün sonra, Çamucu mahallesine yaklaşık 1,5 km. mesafede çalılık ve ağaçlık arazi kesiminde sağ olarak bulunmuştur. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde her hangi bir olumsuz durum olmadığı tespit edilerek ailesine teslim edildi.