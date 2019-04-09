FETÖ’den yargılanan Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan, “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs’e Yardım” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"İRTİBATIMI KESTİM"

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Kaplan getirildi. Balyoz davasının sanıklarından eski CHP milletvekili Dursun Çiçek de duruşmayı izledi. Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık Hüseyin Kaplan, “Örgütün suç işlediğini öğrendikten sonra irtibatımı kesmişimdir. maddi ve manevi olarak irtibatımı kestim” dedi.

DARBEYE TEŞEBBÜS’E YARDIM

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Kaplan’ı “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra sanığın, TSK’da görev alan örgüt ile herhangi bir bağı olmayan yahut örgüte karşı duruş sergileyen asker şahısların rütbe ve görev mahiyetini gözeterek tasfiye edilmesi suretiyle bu Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yerlerine tamamına yakını 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan TSK’ya sızmış örgüt mensuplarına yer açmak onları general sınıfına terfi ettirmek suretiyle örgütün silahlı kuvvetler yapılanmasına hakimiyet alanı sağlayan eylemler içerisinde yer aldığını belirtti.

CEZA 15 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, 15 temmuz darbe girişiminin bu bakımdan sonucunun muhakkak olmasının değil girişimin elverişli olmasının ölçü alınması ve sanığın eylemlerinin 15 Temmuz darbe girişiminin icra hareketlerinden önceki tarihte yapılması karşısında sanığın eyleminin yardım mahiyetinde kaldığı anlaşıldığından cezayı 18 yıla indirdi. Sanığın duruşmadaki tutumlarını da göz önüne alan heyet, kaplan’ın cezasını 15 yıla indirdi.

Kararın okunmasının ardından Hüseyin Kaplan, heyete yönelik olarak “Allah sizin belanızı versin” diyerek beddua etti.