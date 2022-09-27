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Canlandırdıkları roller için bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

Rol aldıkları filmlerde oyunculuklarını ortaya koyan usta aktörler arasında kimisi rolü için bir deri bir kemik kalırken, kimisi kadın karakterlere bürünerek bir kez daha oyunculuklarıyla kendilerine hayran bırakmayı başarıyor. İşte 13 farklı film ve 13 ödüllü oyuncu...

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  • Bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

     

    CILLIAN MURPHY – PLÜTON'DA KAHVALTI 

    En son Peaky Blinders dizinde gördüğümüz Murphy bir zamanlar Plüton’da Kavhaltı filmi için kadın rolünü canlandırmıştı.  Murphy gösterdiği performansla hayranlarının beğenisini toplamıştı.

     
  • Bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

    CHRIS HEMSWORTH – IN THE HEART OF THE SEA 

    Hemsworth film için diyete girerek her gün 500 kalori kaybetmişti. Yapım için 10 kilo veren oyuncu değişiklik sürecinde epey bir zorluk yaşamış.
  • Bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

    GLENN CLOSE – HİZMETKAR ALBERT NOBBS 

    Hizmetkar Albert Nobbs karakteri için erkek rolünü oynamayı kabul eden Close, rolüne tamamen bürünerek tanınmaz hale gelmişti. Glen Close bu rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar asayı olmuştu.
  • Bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

    TOM HARDY– LEGEND (EFSANE)

    Tom Hardy, Legend filminde iki farklı karakteri canlandırarak oyunculuğunu bir kez daha ortaya koymuştu.
  • Bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

     

    CHRİSTAM BALE – VİCE

    Christan Bale gösterdiği rollerle adından söz ettiren usta oyuncular arasında yer alıyor. Vice filmi için Bale 100 kilonun üzerine çıkmıştı. Bale gösterdiği performansla Oscar’a aday isimlerdendi.

     
  • Bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

    MATTHEW MCCONAUHGEY – DALLAS BUYERS CLUB (SINIRSIZLAR KULÜBÜ)

    Sınırzsızlar Kulübünde Jared Leto ile rol arkadaşlığı yapan McConaughey, film için 23 kilo verdi. Usta oyuncu bu filmde canlandırdığı rol sayesinde En İyi Oyuncu Oscar’ını kazanmıştı.
  • Bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

    JARED LETO –  DALLAS BUYERS CLUB (SINIRSIZLAR KULÜBÜ)

    Jared Leto Sınırsızlar Kulübü filminde HIV virüsünü taşıyan bir transseksüeli canlandırıyordu. Film için Leto 13 kilo vermiş ve 52 kiloya düşmüştü. Başarılı oyuncu performansıyla En İyi Yardımcı Oyuncu Oscar’ını kazanmıştı.
  • Bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

    TOM HANKS – CASTAWAY (YENİ HAYAT)

    Tom Hanks, Yeni Hayat filminin çekimlerinde normal kilosundaydı. Issız bir adaya düşen adamı canlandıran Hanks, filmin sonunda oldukça kilo vermişti ve verdiği kilolar tehlikeli boyutlara erişmişti.
  • Bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

    ERİC BANA - CHOPPER  

    Eric Bana, Chopper filminde Kasap karakterine hayat verebilmek için tam 20 kilo alıp, ciddi bir egzersiz programı yapmıştır.
  • Bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

    CHRİSTAN BALE - THE MACHİNİST (MAKİNİST)  

    Makinist filminde Christian Bale rolü için özel bir diyete girmiş ve 84 kilodan 54 kiloya düşerek tamamen değişime uğrayanlar arasına girmiştir. Gösterdiğim performansla Bale bir kez daha usta oyunculuğu ile hayranlarının beğenisi toplamayı başarmıştı.
  • Bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

    HİLARY SWANK - BOYS DON'T CRY 

    Hilary Swank “Boys Don’t Cry” filminde canlandırdığı karakter ile En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ve Altın Küre kazanmıştır. Swank bu filmde erkek olmak isteyen ve erkek gibi davranan bir kadını canladırmıştır. Filmin öyküsü ise gerçek bir hikayeye dayanıyor.
  • Bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

    CHARLİZE THERON – MONSTER (CANAVAR)

    Aileen Carol Wuornos’u canlandıran güzel oyuncu Theron, film içerisinde gösterdiği performansla ve değişimiyle izleyenlerin beğenisini kazanan Theron aynı yıl En iyi kadın oyuncu dalında Oscar, Altın Küre ve Altın Ayı ödüllerinin sahibi olmuştur.
  • Bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

    NİCOLE KİDMAN – HOURS (SAATLER)

    Saatler filminde Virginia Woolf’a hayat veren Nicole Kidman’nın şaşırtıcı değişimi izleyenler tarafından oldukça ilginç bulundu. Canlandırdığı rol için bambaşka bir insan olan Kidman’ını tanınmakta zorluk çekti. Filmde gösterdiği oyunculukla 2003 yılında Oscar ödülünü aldı.

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