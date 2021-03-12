Bamya çorbasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi

AA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selçuklulara dayanan mutfak kültürünü Türkiye ve dünyaya tanıtmak, gastronomi turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konya yemeklerini tescillemek için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil başvurularında bulunduklarını aktaran Altay, "Fırın kebabı, ekmek salması, tirit, su böreği, etli yaprak sarması gibi Konya mutfağına ait birbirinden güzel lezzetlerin olduğu 51 yemek listesiyle Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığımız müracaatta listenin başında bulunan bamya çorbası, başvurusu kabul edilen ilk yemek oldu. Şehrimiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, buna ilişkin belgeyi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu'ya takdim etti.