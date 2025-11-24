Bandırma - Akhisar kaç kilometre? Bandırma - Akhisar arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Balıkesir çıkışından sonra Ege’nin verimli toprakları belirginleşir ve yol kenarında uzanan tarım alanları bölgenin üretim kültürüne dair güçlü bir iz bırakır. Akhisar’a yaklaşırken zeytinlikler görünür. Bu ağaç dokusu ilçenin karakterini daha girişte hissettiren bir görüntü oluşturur. Peki, Bandırma - Akhisar kaç kilometre? Bandırma - Akhisar mesafe ne kadar? İşte detaylar.

BANDIRMA - AKHİSAR KAÇ KM?

Bandırma’dan Akhisar’a kara yolu mesafesi yaklaşık 150 kilometredir ve bu rota Marmara’nın kuzey hattından Ege’nin iç ovalarına doğru ilerleyen sakin bir geçiş sunar. Bandırma’nın açık arazi yapısından ayrıldıktan sonra yol kısa bir süre düz bir çizgide ilerler. Balya tarafına doğru yöneldiğinizde arazi hafif yükselir ve bu yükselti sürüşün ritmini yumuşak biçimde değiştirir. Güzergâh boyunca görülen tarım alanları bölgenin üretim kültürünü yansıtan geniş bir görüntü oluşturur. Balıkesir yönüne yaklaşırken yol tekrar açılır ve tempoyu sabit tutan bir çizgi ortaya çıkar. Bu bölümde kavşaklar belirgin tabelalarla işaretlendiği için yön aramak gerekmez. Balıkesir’den sonra Akhisar hattına doğru ilerledikçe Ege’nin verimli ovaları görünür ve arazi daha geniş bir düzlüğe dönüşür. İlçe girişine yaklaşırken zeytinlikler belirir. Bu ağaç dokusu Akhisar’ın karakteristik yapısını daha yol üzerindeyken hissettirir. Mesafenin orta uzunlukta olması Bandırma’dan çıkanlara günü rahatça planlama olanağı sağlar ve yolculuk boyunca düzenli bir akış sunar.

REKLAM Bandırma’dan Akhisar’a yapılan yolculuk orta uzunlukta bir mesafeyi kapsadığı için güzergâhın değişen arazi yapısına uyum sağlamak sürüş güvenliği açısından önem taşır. Bandırma çıkışında yol geniş olsa da özellikle yaz döneminde araç sayısı artabilir bu yüzden ilk kilometrelerde hızın dengede tutulması yararlı olur. Açık arazi yapısının hâkim olduğu bölümlerde rüzgâr etkisi belirginleşebilir. Bu durum yüksek hızlarda dengeyi bozabileceği için takip mesafesini geniş bırakmak doğru olur. Balya yönüne ilerledikçe arazi hafif yükselir ve kıvrımlar artar. Bu kısımlarda yol çizgilerini net okumak hatalı sollamaların önüne geçer. Balıkesir çevresindeki kavşaklarda tabelalar belirgindir fakat kısa aralıklarla görülen yönlendirmeler nedeniyle kararın erkenden verilmesi gerekir. Balıkesir çıkışından sonra Akhisar’a doğru uzanan hat daha açık bir ovaya dönüşür ve yol boyunca tarım araçlarına rastlanabilir. Bu nedenle hızın kademeli biçimde düşürülmesi güvenli olur. İlçe girişine yaklaşırken yerleşim artar, zeytinlikler ve dar dönüşler görülür. Bu noktada dikkat seviyesini yüksek tutmak önem kazanır. Yolculuk iki buçuk saate yakın sürdüğü için ihtiyaç duyulduğunda kısa bir mola vermek sürüşü daha rahat hâle getirir.

BANDIRMA - AKHİSAR NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Bandırma’dan Akhisar’a yapılan kara yolu yolculuğu genelde iki buçuk saate yakın bir sürede tamamlanır ve bu süre trafiğin yoğunluğuna ya da mevsim şartlarına göre değişebilir. Bandırma’dan çıkışta yol geniş bir çizgide ilerlediği için sürüş akıcı başlar. Açık arazi yapısı temponun sabit kalmasını sağlar. Balya yönüne doğru ilerledikçe arazi hafif yükselir ve bu bölümde görülen kıvrımlar hızın doğal biçimde düşmesine neden olur. Yolun asfalt durumu düzenli olduğu için akış bozulmaz. Balıkesir çevresindeki kavşaklar belirgin tabelalarla işaretlendiğinden yön bulmak kolaydır. Bu noktadan sonra Akhisar yönüne uzanan hat Ege’nin geniş ovalarıyla daha açık bir görünüme kavuşur. Yolun bu bölümü uzun şeritleriyle sürüşü rahatlatır. İlçe girişine yaklaşıldığında zeytinlikler belirir ve yerleşimin artmasıyla hız kademeli biçimde düşer. Bu son bölüm kısa sürdüğü için yolculuğun genel ritmini etkilemez. Mesafenin orta uzunlukta olması Bandırma’dan çıkanlara esnek bir planlama olanağı sunar ve yolculuk boyunca düzenli bir sürüş deneyimi sağlar. Bandırma’dan Akhisar’a en rahat ulaşım çoğu yolcunun tercih ettiği Bandırma–Balya–Balıkesir–Akhisar hattı üzerinden sağlanır. Bandırma çıkışında yol geniş bir çizgide ilerlediği için sürüş akıcı başlar. Açık arazi yapısı görüşü geniş tutar ve hız dengesini korumayı kolaylaştırır. Balya yönüne doğru uzanan bölümde hafif yükseltiler görülse de yol çizgileri belirgindir. Bu nedenle kıvrımlı kısımlarda bile rota akışını kaybetmez. Balıkesir’e yaklaşırken kavşaklar net tabelalarla yönlendirme sunar.