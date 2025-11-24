Bandırma - Balıkesir kaç kilometre? Bandırma - Balıkesir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Çevrede uzanan tarım alanları bölgenin üretim kültürünü yansıtan doğal bir görüntü oluşturur. Balıkesir girişindeki yerleşim düzeni yolculuğun sonunda şehir yapısına yumuşak bir geçiş sağlar. Bu hat Bandırma’dan çıkanlara kısa sürede farklı arazi çizgilerini bir arada görme imkânı sunar. Peki, Bandırma - Balıkesir mesafe ne kadar? Bandırma - Balıkesir kaç kilometre? İşte detaylar.

BANDIRMA - BALIKESİR KAÇ KM?

Bandırma’dan Balıkesir’e kara yolu mesafesi yaklaşık 100 kilometredir ve bu rota Marmara’nın kuzey hattından iç kesimlere doğru ilerleyen sakin bir geçiş sunar. Bandırma çıkışında yol geniş bir çizgide başlar. Açık arazi yapısı sürüşün ritmini hızlı biçimde oturtur. İlk kilometrelerde görülen düz çizgi görüşü geniş tutar ve hız dengesini korumayı kolaylaştırır. Balya yönüne doğru ilerledikçe çevredeki tepeler manzaraya hafif bir hareket kazandırır. Yolun bu kısmı hafif kıvrımlı olsa da asfalt yapısı düzenli olduğu için akış bozulmaz. Balıkesir’e yaklaşırken tarım alanları belirginleşir ve arazi daha geniş bir düzlüğe dönüşür. İlçe girişine doğru yerleşim artar ve hız doğal biçimde düşer. Bu geçiş kısa sürdüğü için yolculuğun genel ritmi etkilenmez. Mesafenin orta uzunlukta olması Bandırma’dan çıkanlar için günü planlamayı kolaylaştırır ve iki nokta arasında düzenli kullanılan bir rota oluşturur.

REKLAM Bandırma’dan Balıkesir’e yapılan yolculuk kısa sayılabilecek bir mesafe olsa da güzergâhın açık arazi yapısı ve yer yer değişen yol çizgisi nedeniyle bazı noktalara özen göstermek güvenli bir sürüş sağlar. Bandırma çıkışında yol geniştir ancak sabah ve akşam saatlerinde araç sayısı artabilir bu yüzden ilk kilometrelerde hız dengesini korumak yararlı olur. Açık arazi yapısının hâkim olduğu bölümlerde rüzgâr etkisi zaman zaman belirginleşebilir. Bu etki yüksek hızlarda dengede hafif oynamalara yol açabileceği için takip mesafesini geniş bırakmak doğru olur. Balya yönüne doğru ilerledikçe yol hafif kıvrımlar kazanır. Bu kısımlarda çizgileri net okumak gereksiz sollamaları önler. Balya çevresinde arazi biraz yükselir ve rüzgâr farklı yönlerden etki edebilir. Bu nedenle direksiyon hâkimiyetini kararlı tutmak önem kazanır. Balıkesir’e yaklaşırken yerleşim artar ve kavşaklar sıklaşır. Bu noktada tabelaları erkenden okumak yön kaybını önler. İlçe girişine doğru yaya geçişleri ve kısa dönüşler görülebilir bu yüzden hızın kademeli biçimde düşürülmesi güvenli olur. Yolculuk bir buçuk saate yakın sürse de ihtiyaç duyulduğunda kısa bir mola vermek dikkati taze tutar.

BANDIRMA - BALIKESİR NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Bandırma’dan Balıkesir’e yapılan kara yolu yolculuğu genelde bir buçuk saate yakın bir sürede tamamlanır ve bu süre trafiğin yoğunluğuna ya da mevsim koşullarına göre değişebilir. Bandırma çıkışında geniş bir yol yapısı bulunduğu için sürüş akıcı başlar. Açık arazi yapısı ilk kilometrelerde temponun sabit kalmasını sağlar. Balya yönüne doğru ilerledikçe yol hafif kıvrımlar kazanır fakat asfaltın düzenli oluşu sürüşün ritmini bozmaz. Bu bölümde rüzgâr zaman zaman etkili olabilir bu yüzden hız dengesini korumak sürüşü daha rahat hâle getirir. Balıkesir’e yaklaşırken tarım alanlarının genişlediği bir ovaya geçilir ve yol çizgisi daha düz bir hâl alır. İlçe girişine doğru yerleşim arttığından hız doğal biçimde düşer fakat bu geçiş kısa sürdüğü için yolculuğun genel akıcılığı bozulmaz. Mesafenin orta uzunlukta olması Bandırma’dan çıkanlar açısından günü planlamayı kolaylaştırır ve hat boyunca düzenli bir sürüş deneyimi sağlar.