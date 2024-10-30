Bandırma'da 2'nci "Kent Lokantası" açıldı

Bandırma Belediyesi 2'nci "Kent Lokantası"nı açtı
Balıkesir'in Bandırma Belediyesi, 2'nci Kent Lokantası'nı hal binasında hizmete açtı
Balıkesir'in Bandırma Belediyesi 2'nci Kent Lokantası'nı açtı. İlçenin emektar hal binasında yer alan lokantanın, ev yemekleri menüsüyle sabah 07.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi.
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, lokantanın açılışında yaptığı konuşmada, bu tür sosyal projelerle vatandaşların ekonomik şartlarına destek olmayı amaçladıklarını belirtti.
Başkan Mirza, "Kent Lokantası projesi, sağlıklı ve kaliteli yemekleri ekonomik bir şekilde sunarak hemşehrilerimizin yanında olmamızı sağlıyor. İkinci kent lokantamızla daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız" dedi.