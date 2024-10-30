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        Haberler Gündem Güncel Bandırma'da 2'nci "Kent Lokantası" açıldı | Son dakika haberleri

        Bandırma Belediyesi 2'nci "Kent Lokantası"nı açtı

        Balıkesir'in Bandırma Belediyesi, 2'nci Kent Lokantası'nı hal binasında hizmete açtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:06
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        Bandırma'da 2'nci "Kent Lokantası" açıldı
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        Balıkesir'in Bandırma Belediyesi 2'nci Kent Lokantası'nı açtı. İlçenin emektar hal binasında yer alan lokantanın, ev yemekleri menüsüyle sabah 07.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi.

        Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, lokantanın açılışında yaptığı konuşmada, bu tür sosyal projelerle vatandaşların ekonomik şartlarına destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

        Başkan Mirza, "Kent Lokantası projesi, sağlıklı ve kaliteli yemekleri ekonomik bir şekilde sunarak hemşehrilerimizin yanında olmamızı sağlıyor. İkinci kent lokantamızla daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız" dedi.

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