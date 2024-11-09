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        Haberler Gündem Bandırma'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Güncel haberler

        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 03:19 Güncelleme: 09.11.2024 - 03:20
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        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
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        Kaza, saat 01.30 sıralarında Bandırma- Bursa karayolu üzerindeki otogar ışıkları mevkisinde meydana geldi.

        İddiaya göre, şoförünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolsüz şekilde yola çıktığı sırada, şoförünün ismi öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yoldan çıkarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan bazı yolcuları ayakta tedavi ederken, 4 yolcuyu ise sağlık yapılan ilk müdahale sonrası Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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