Kaza, Bandırma-Bursa karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Bandırma’dan Bursa istikametine giden Baki Üzmez (61) yönetimindeki otomobil ile İsmail Yaman yönetimindek otomobil çarpıştı. Kazada, İsmail Yaman olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan eşi Esra Duman Yaman ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftin 2 yaşındaki oğulları Kerem Yaman ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre kazada Baki Üzmez yara almazken, otomobilde bulunan arkadaşı İsmail Kepnek sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılardan İsmail Kepnek, ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaşındaki Kerem Yaman ise Bandırma Devlet Hastanesi'nden Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Yaman çiftinin Bursa’nın Karacabey ilçesinde öğretmen olarak görev yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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