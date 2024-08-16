Bandırma Onyedi Eylül, Karamanoğlu Mehmetbey, Ordu, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı
4 üniversite öğretim üyesi alımı ilanı yayımladı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 32, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5, Ordu Üniversitesi 8 ve Erciyes Üniversitesi 59 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. İlana göre alımlar, farklı fakültelere doktor öğretim üyesi, profesör, doçent gibi uzmanlık alanlarına yapılacak. Toplam 104 öğretim üyesi alımı için başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı belli oldu. İşte Bandırma Onyedi Eylül, Karamanoğlu Mehmetbey, Ordu, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi ilanları...
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre toplam 104 öğretim üyesi alımı yapılacak. İlanda başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı gibi detaylara yer verildi. Adaylar başvurularını şahsen veya çevrim içi şeklinde gerçekleştirebilecek. İşte, Bandırma Onyedi Eylül, Karamanoğlu Mehmetbey, Ordu, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı…
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 32 öğretim üyesi alacak. Adaylar, başvurularını 15 Ağustos-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden yapacak ve işlemler bu link üzerinden yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5 öğretim üyesi için kadro açtığını duyurdu. Adaylar, 16 Ağustos-2 Eylül 2024 tarihleri arasında http://kmu.edu.tr/personel adresinden elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirecek.
Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekleri gibi elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru sistemindeki açıklamalara göre taranarak sisteme eklenmek suretiyle de yapabilirler.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ordu Üniversitesi farklı fakültelerde olmak üzere 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Adaylar, 16-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.
Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru yapmak isteyenler, www.odu.edu.tr adresinden Başvuru Formunu alıp doldurduktan sonra istenen belgelerle Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat edecekler.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Erciyes Üniversitesi 55 öğretim üyesi ve 4 öğretim elemanı alacak. Her iki alım için başvurular, 15 Ağustos’ta başladı ve 29 Ağustos’ta sona erecek.
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şartı bulunuyor.