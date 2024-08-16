Bandırma Onyedi Eylül, Karamanoğlu Mehmetbey, Ordu, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 32 öğretim üyesi alacak. Adaylar, başvurularını 15 Ağustos-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden yapacak ve işlemler bu link üzerinden yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.