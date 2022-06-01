Bandırma, Süper Lig için kenetlendi

İHA

Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışını 3. sırada bitiren ve play-off yarı final eşleştiği Eyüpspor'u iki maç sonunda eleyerek finale yükselen Bandırmaspor'da taraftarlar, kulübün 57 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar çok yaklaştıkları Süper Lig hedefine kenetlenerek kenti bordo-beyaz renklerle donattı. Bandırma'da herkes Bandırmaspor'un finalde yarın İstanbulspor ile oynanacak maçı kazanarak, Süper Lig'e çıkacağına inanıyor. Maddi ve manevi olarak her zaman Bandırmaspor'un yanında olduklarını ve Bandırmasporun Süper Lig'e çıkacağına inandıklarını belirten Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Bandırma olarak çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Maddi ve manevi her zaman takımımızın yanındayız. Bandırma Belediyesi ile Spor Kulübü Başkanımız Onur Göçmez ve taraftarlarla bir çatı altında bütünlük oluşturuldu. Bandırmaspor finale kaldı, bu coşkuyu yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Bandırmasporumuzun yarın İstanbulspor'u mağlup ederek Süper Lig'e çıkacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

İş insanı Ozan Tüm ise, "Bandırmaspor çok büyük mücadelelerle buraya kadar geldi. İlk defa şehir olarak böyle bir heyecan yaşıyoruz. Mesele sadece bir şampiyonluk meselesi değil, şehrin itibarı, şehrin markalaşması, şehrin ulusal ve uluslararası itibarı. Ben kendi adıma çok önemsiyorum Bandırmaspor'u. İmkanı olan herkesin perşembe günü statta olmasını istiyorum" dedi.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat de şunları söyledi:

"Bandırmaspor 57 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e bu kadar yakınız. Perşembe günü finalde İstanbulspor ile karşılaşacağız. Eyüp maçında Bandırmanın nasıl kenetlendiğini tüm ulusumuza gösterdik. Bizim perşembe günü İstanbulspor'u geçerek Süper Lig'e çıkacağımıza yürekten inanıyoruz. Bandırma olarak takımımızın yanında olacağız. Süper Lig'e bir adım kaldı. İnşallah Süper Lig coşkusunu Bandırma Cumhuriyet Meydanında kutlayacağız" diye konuştu.

Bandırmaspor'un Süper Lig'e çıkması için esnaf olarak kenetlendiklerini kaydeden Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl, "Bandırma sporumuz yarın son 90 dakikaya çıkacak. Biz şehir olarak kenetlenmiş durumdayız. İstanbul takımları hariç Süper Lig'de 3 İlçe takımı olacağız. Bize bu onuru, mutluluğu yaşatan başta kulüp başkanımız Onur Göçmez ve yönetimi, Belediye Başkanımız Tolga Tosun, Sivil toplum örgütlerine, taraftarlarımıza minnettarız. Şehrimize bu havayı bu atmosferi yaşattılar. Güney Marmara'nın parlayan yıldızı Bandırmamızın Süper Lig'e çıkmasını canı gönülden istiyor ve arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bandırmaspor'un yapacağı totem ile Süper Lig'e çıkacağını öne süren Doktor Murat Ergöz, "Öncelikle onur başkanımıza, yönetimine, teknik heyete, hocamıza, sağlık ekibine ve tribün grubuna çok teşekkür ediyoruz. Bu Güney Marmara ve hatta civar coğrafyamız için bir onur ve inanıyorum ki Bandırmaspor Süper Lig'e çıkacak. Benim bir totemim var. Bandırmaspor maçları, yaptığım totem ile ilgili gelmeye başladı. Yapacağım totem Bandırmamızı, Bandırmasporumuzu Süper Lig'e taşıyacaktır. Nedir bu totem? Benim seyrettiğim maçlarda maalesef Bandırmaspor kazanamadı. Son maçı seyretmedim, skor 3-0 olduktan sonra seyrettim, bu maç buradan dönmez diye ve Bandırmaspor adını finale yazdırdı" dedi.

Bandırmaspor'un Süper Lig'i hak ettiğini belirten Bandırmasporlu eski milli futbolcu Hüseyin Çeri," Bandırma birçok ilden büyük İlçe takımı olmasına rağmen Süper Lig'in kapısına dayandı. Bu takım aslında Süper Lig'i hak eden bir takım. İyi oyunculara sahip, Kent olarak ta çok büyük. Özellikle bizim Süper Lig'e hazır olduğumuzu altını çizerek belirtmek istiyorum. Çünkü hak eden bir Bandırma ve hak eden bir Bandırmaspor. Perşembe günü oynanacak son 90 dakika ile Bandırmaspor'un Süper Lig'de olacağına inanıyorum, düşünüyorum. Kalbim, yüreğim Bandırmaspor ile" dedi.

16 bin biletin verildiği Bandırma'da bilet satışları hızlı başlarken, maç saatine kadar biletlerin tükeneceği belirtiliyor. Bandırma nefesini tuttu ve yarın Kocaeli'nde oynanacak İstanbulspor final maçının sonucunu bekliyor.