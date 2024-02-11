Bandırmaspor: 0 - Göztepe: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig 22. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 64. dakikada Yalçın Kayan ve 90+1. dakikada Romula kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 45 yaptı ve lider Eyüp ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e indirdi. Bandırmaspor ise 33 puanda kaldı.