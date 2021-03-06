Bandırmaspor: 2 - Altınordu: 2
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Berat Satılmış, Pote (Dk. 83 İshak Çakmak),Landel, Doğan Can Davas (Dk. 79 Rayo),Onur Akbay (Dk. 18 Mehmet Yiğit),Halilovic (Dk. 46 Del Valle),Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Taha Yalçıner (Dk. 79 Hakan Bilgiç)
Altınordu: Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu, Oğulcan Ülgün, Kahraman Demirtaş, Furkan Çil, Recep Aydın (Dk. 67 Yiğit Emre Çeltik),Hüsamettin Yener (Dk. 90+2 Burak İnce),Şeref Özcan (Dk. 46 Furkan Metin-Dk. 90+2 Ufuk Budak),Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya, Enis Destan (Dk. 46 Ahmet Dereli)
Goller: Dk. 37 Recep Aydın, Dk. 64 Ahmet Dereli (Altınordu),Dk. 59 Pote (Penaltıdan),Dk. 82 Rayo (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 45+2 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Enis Destan, Dk. 75 Yusuf Can Esendemir, Dk. 81 Furkan Metin (Altınordu),Dk. 55 Zülküf Özer, Dk. 70 Taha Yalçıner, Dk. 84 Gökay Güney, Dk. 90 Hakan Bilgiç (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Altınordu 2-2 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada rakibiyle çarpışan Onur Akbay ambulansla hastaneye gönderilirken yerini Mehmet Yiğit'e bıraktı.
37. dakikada sol kanattan gelişen atakta Recep’in şutu savunmaya çarparak Zülküf’ün üstünden filelere gitti. 0-1
45. dakikada Orhan gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
59. dakikada Feyyaz’ın kullandığı korner atışında savunma elle oynayınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Pote kaleciyi terse yatırarak eşitliği sağladı. 1-1
64. dakikada Gökay’ın kaleciye bıraktığı topta araya giren Recep’in pasında Ahmet topu filelere yolladı. 1-2
82. dakikada Hakan’ın ortasında Pote yerde kaldı. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Serna topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 2-2
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