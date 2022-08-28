Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve ikinci galibiyetini elde etti. Göztepe ise bu sezon ilk kez yenildi.

Ev sahibi ekibin ilk golü 65. dakikada Sedat Şahintürk'ten gelirken, konuk ekip 3 dakika sonra Yasin Öztekin ile beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın son dakikalarına girerken Bandırmaspor'da Atabey Çiçek 89. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı ve Bandırmasıpor sahadan 3 puanla ayrıldı.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Alınan bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 6'ya yükseltti. Göztepe ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor Denizli deplasmanına gidecek. Göztepe ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.